Çin'in Beipanjiang Köprüsü, Uluslararası Yüksek Köprü Ekstrem Sporları Davet Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapıyor

İtalya, Fransa, Kanada ve ABD'den 25 sporcu, 2023 Uluslararası Yüksek Köprü Ekstrem Sporları Davet Turnuvası'na katılmak üzere Çin'in Beipanjiang Köprüsü'ne geldi. Beipanjiang Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü olarak tescil edilmiştir.

LİUPANSHUİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Aralarında İtalya, Fransa, Kanada ve ABD'nin de bulunduğu 11 ülke ve bölgeden 25 sporcu, 2023 Uluslararası Yüksek Köprü Ekstrem Sporları Davet Turnuvası'na katılmak üzere Çin'in Beipanjiang Köprüsü'ne geldi.

Bir vadinin üzerine kurulu 565 metre yüksekliğindeki köprü, 200 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte yer alıyor. Beipanjiang Köprüsü, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yüksek köprüsü olarak tescil edilmişti.