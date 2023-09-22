Çin, Hindistanlı sporcuların vizelerini reddetti

Hindistan, Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenen Asya Oyunları'na katılmak için başvuru yapan sporcularının vizelerine onay vermediği için Çin yönetimini ayrımcılıkla suçladı.

Hindistan, Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'na katılmak için başvuru yapan Arunaçal Pradeş eyaletinden Hint sporcuların vizelerine onay vermediği için Çin yönetimini "ayrımcılıkla" suçladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in, kendi toprağı gördüğü Arunaçal Pradeş eyaletinden sporculara akreditasyon ve giriş izni vermediğini kaydetti.

Hindistan vatandaşlarına yönelik "ayrımcılığı reddettiklerini" belirten Bagchi, "Arunaçal Pradeş, her zaman Hindistan'ın ayrılmaz ve yabancılaştırılamaz bir parçasıdır." dedi.

Bagchi, Çin'in söz konusu tavrının "Asya Oyunları'nın ruhunu ve ayrımcılığa ilişkin kurallarını ihlal ettiğini" belirtti.

Açıklamada, bu duruma tepki olarak Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur'un Asya Oyunları'na ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Öte yandan, Asya Olimpik Konseyi Etik Komitesi Başkanı Wei Jizhong, Çin'in, sporcuların girişini reddetmediğini kaydetti.

Jizhong, "Çin Büyükelçiliğinin 3 sporcuya ülkeye girebilmeleri için vize verdiğini fakat oyuncuların vizeleri reddettiğini" aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning günlük basın toplantısında Çin'in Asya Oyunları'nda tüm uluslardan sporcuları ağırladığını söyledi fakat "Çin hükümetinin Arunaçal Pradeş'i tanımadığını" belirterek, söz konusu bölgenin Güney Tibet bölgesi olduğunu kaydetti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.