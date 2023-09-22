Çin, Hindistan Wushu Milli Takımı Sporcularına Vize Vermiyor

Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenecek 19. Asya Oyunları'na katılan Hindistan Wushu Milli Takımı sporcularından 3'ü, iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgesindeki Arunaçal Pradeş eyaletinden oldukları için vize alamadı.

Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenecek 19. Asya Oyunları'na katılan Hindistan Wushu Milli Takımı sporcularından 3'ü, iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgesindeki Arunaçal Pradeş eyaletinden oldukları için vize alamadı.

India Today'in haberine göre, Hint sporcular Nyeman Wangsu, Onilu Tega ve Mepung Lamgu, başkent Yeni Delhi'den Hong Kong aktarmalı Çin'e gidecek uçağa kabul edilmedi.

Hindistan'ın, Uzak Doğu dövüş sporu dalı olan Wushu müsabakaları için oluşturduğu 10 kişilik milli takımındaki 7 sporcu Çin'e hareket ederken Arunaçal Pradeş eyaleti nüfusuna kayıtlı 3 sporcuya vize çıkmadı.

Hint yetkililer, durumu Asya Olimpiyat Komitesine (OAC) ilettiklerini, sorunun kısa sürede çözülmesini beklediklerini aktardı.

Açılış töreni yarın yapılacak 19. Asya Oyunları'nda Wushu müsabakaları, 24 Eylül'de başlayacak.

Çin, bölgeyi topraklarının parçası görüyor

Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nin parçası olarak gördüğü Arunaçal Pradeş eyaletinin varlığını kabul etmediğinden buradan gelen Hint vatandaşlarına vize ve seyahat izni vermeyi reddediyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıtta, Çin'in ev sahibi olarak "yasal kimliği olan" tüm ülkelerin sporculara kapısının açık olduğunu belirtti.

Çin'in "Arunaçal" diye bir yeri tanımadığını vurgulayan Sözcü Mao, "Zangnan" olarak adlandırdığı bölgenin, Çin'in topraklarının parçası olduğunu savundu.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa yol açan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, ateşkes halinin hüküm sürdüğü sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Çin askerleri ile çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.