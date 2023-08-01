Çin, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazandı
Spor Haberleri
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda masa tenisi kadınlar takım maçında Çin takımı altın madalya kazandı. Ödül töreninde oyuncular kutlama yaptı.
CHENGDU, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları masa tenisi kadınlar takım maçının ödül töreni sırasında kutlama yapan, altın madalya kazanan Çin takımı oyuncuları Yang Shilu, Wang Xiaotong, Qian Tianyi, He Zhuojia ve Zhao Shang (soldan sağa), 1 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)¦
Kaynak: Xinhua / Spor