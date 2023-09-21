Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Oyunları açılış törenine katılacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenecek 19. Asya Oyunları'nın yarınki açılış törenine katılacak ve konuk ülke liderleriyle bir araya gelecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin'in Hangcou şehrinde düzenlenecek 19. Asya Oyunları'nın yarınki açılış törenine katılacağı, konuk ülkenin liderleri ve temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şi, yarın yapılacak açılış töreni öncesinde, konuk ülke liderleri ve temsilcilerine yemek daveti verecek, ikili görüşmelerde bulunacak.

Asya Oyunları'nın açılış törenine, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ve Malezya Meclis Başkanı Cohari bin Abdül katılacak.

Brunei Sultanı'nın Temsilcisi Prens Hacı Sufri Bulkiya, Katar Emiri'nin Temsilcisi Cağan bin Hamad Al Sani, Ürdün Prensi Faysal bin Hüseyin, Tayland Prensesi Sirivannavari ve Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov da törende yer alacak.