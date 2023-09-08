Çin'deki BASE Jump Turnuvası Son Buldu

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde düzenlenen 2023 Uluslararası Yüksek Köprü Ekstrem Sporları Davet Turnuvası sona erdi. 11 ülkeden 20 sporcu, Beipanjiang Köprüsü'nden BASE jump yaptı. Köprü, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yüksek köprüsü olarak tescil edilmişti.

1. BASE jump (serbest düşüş) yapan sporcuların çeşitli görüntüleri

5. BASE jump (serbest düşüş) yapan sporcuların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde düzenlenen 2023 Uluslararası Yüksek Köprü Ekstrem Sporları Davet Turnuvası Perşembe günü sona erdi.

Aralarında İtalya, Fransa, Kanada ve ABD'nin de bulunduğu 11 ülke ve bölgeden 20 sporcu, Beipanjiang Köprüsü'nden BASE jump (serbest düşüş) yaptı.

Bir vadinin üzerine kurulu 565 metre yüksekliğindeki köprü, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yüksek köprüsü olarak tescil edilmişti.

"Çin'e en az altı kez geldik. BASE jump için ise ilk kez geliyoruz ama köprü çok güzel. Buradaki tarihi bölge gerçekten çok hoş."

"Ben de köprülerden bahsetmek isterim. Devasa büyüklükte ve çok yüksekler. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Tüm bu köprüleri görmek mükemmel. Hayran kaldık."

"10 yıldır BASE jump yapıyorum. 13 yılda 1.000'den fazla paraşütle atlayış gerçekleştirdim. Bu Çin'deki ilk atlayışımdı. İnanılmazdı, gerçekten çok eğlenceliydi. Burada harika vakit geçirdik. Köprüden atlamak son derece keyifli. Bence bu tür köprüler inşa edebilmek gerçekten etkileyici."

Çin'in güneybatısında yer alan ve yüzde 92,5'i dağlar ve tepelerle kaplı olan Guizhou eyaletinde yaklaşık 30.000 köprü inşa edildi. Eyalet halihazırda dünyadaki en yüksek 100 köprünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Eyalet ayrıca köprülerinin spor ve turizmle entegrasyonunu teşvik etmeye çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)