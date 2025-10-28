Haberler

Çin'de Taekwondo Şampiyonası: Milliler Altın Madalya Kazandı

Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İki sporcu da hedeflerinin olimpiyat madalyası olduğunu belirtti.

ÇİN'de devam eden Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milli sporcularımız Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İki sporcu da hedeflerinin olimpiyat madalyası olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde ikinci dünya şampiyonluğunu Çin'de elde eden Nafia Kuş Aydın, bu başarıya özverili bir çalışmayla ulaştığını belirtti. Antrenmanlarda her zaman en iyisini ortaya koyduğun belirten Nafia, "Üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın taekwondocu oldum. Adımı spor tarihe altın harflerle yazdırdığım için çok mutluyum. Amacım 2027'de bu sayıyı üçe çıkarmak. Paris 2024'te bronz madalya kazandım. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerime nokta koymak istiyorum" dedi.

Katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 24 yaşındaki milli sporcumuz Emine Göğebakan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hep bunun hayalini kuruyordum. 2-3 yıldır bu şampiyonaya katılmak için mücadele ediyordum ama bir türlü olmuyordu. Çok emek sarf ettim ve buraya gelerek şampiyon oldum. Neredeyse taekwondoyu bırakma noktasına gelmiştim. Ailem ve hocam beni yeniden motive ederek bu şampiyonaya hazırladılar. Bunu başardığıma inanamıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra en büyük hedefim olimpiyat madalyası kazanmak. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
