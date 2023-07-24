Çin'de parkur yarışması sona erdi

Yurtiçi ve yurtdışından 80'den fazla parkur sporcusu, Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentinde bulunan Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı'nda yarıştı. Üç gün süren parkur yarışması Pazar günü sona erdi. Yarışmanın gerçekleştiği 999 basamaklı ünlü merdiven parkuru, manzarasının güzelliğiyle tanınan bölgenin simgesi olan Tianmen Mağarası'na çıkıyor. Yarışmacıların 999 basamaklı merdivenin tepesinden 150 metrelik dikey bir düşüşle yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bir yamaçtan aşağı bir dizi atlayış ve dönüşü tamamlamaları gerekiyordu. Basamaklar boyunca yerleştirilen toplam 108 engelle yarışmacıların dayanıklılığı, becerileri ve hassasiyeti test edildi. Çinli yarışmacı Zhou Mianwei 1 dakika 35,505 saniyelik rekor derecesiyle bireysel hız koşusu şampiyonluğunu kazandı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhangjiajie kentinden bildiriyor. (XHTV)