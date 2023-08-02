Çin'de Maç Hakemine Saldıran Antrenöre 8 Ay Stadyum Yasağı

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de maç hakemine yönelik fiziksel saldırıda bulunan futbol takımı antrenörüne, Çin Futbol Federasyonu (CFA) tarafından 8 ay stadyum yasağı getirildi.

Çin Futbol Federasyonu'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Çin'de geçtiğimiz Pazar günü oynanan ikinci lig maçında hakeme tokat atan Duan Xin'e ayrıca 150.000 yuan (yaklaşık 20.891 ABD doları) tutarında para cezası verildiği de duyuruldu.

Açıklamada, "Duan Xin, hakemin kararlarını itiraz ederek hakeme sözlü tacizde bulundu. Oyundan atıldıktan sonra hakemin yüzüne vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Liaoning Shenhang City kulübü Salı günü yaptığı açıklamada Duan Xin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü kamuoyundan özür dileyen Duan, hakemin kararlarına kayıtsız şartsız itaat etmesi gerektiğini söylemişti.

Duan, Shenyang kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olaydan sorumlu kişi olarak Çin futbolunun itibarını zedeledim. Yanlış yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Duan, olayın sonuçlarının farkında olduğunu ve her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu sözlerine eklemişti.¦