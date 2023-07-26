Çin'de Hakeme Saldıran Antrenör Görevden Uzaklaştırıldı

Çin'de bir futbol takımı antrenörü, hakeme yönelik fiziksel saldırıda bulunduğu için kulüp tarafından görevden uzaklaştırıldı. Antrenör, olayın ardından kamuoyundan özür diledi ve Çin Futbol Federasyonu'nun vereceği cezayı kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.