Çin'de Hakeme Saldıran Antrenör Görevden Uzaklaştırıldı
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Çin'de bir futbol takımı antrenörü, hakeme yönelik fiziksel saldırıda bulunduğu için kulüp tarafından görevden uzaklaştırıldı. Antrenör, olayın ardından kamuoyundan özür diledi ve Çin Futbol Federasyonu'nun vereceği cezayı kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.
BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de hakeme yönelik fiziksel saldırıda bulunan futbol takımı antrenörü kulübü tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Liaoning Shenhang City kulübü Salı günü yaptığı açıklamada Çin'de Pazar günü oynanan ikinci lig maçında hakeme tokat atan Duan Xin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Kulüp, görevden uzaklaştırma kararını, olay hakkında yaptıkları inceleme sonrasında aldıklarını bildirdi.
Pazartesi günü akşam saatlerinde kamuoyundan özür dileyen Duan, hakemin kararlarına kayıtsız şartsız itaat etmesi gerektiğini söylemişti.
Duan, Shenyang kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olaydan sorumlu kişi olarak Çin futbolunun itibarını zedeledim. Yanlış yaptım" ifadelerini kullanmıştı.
Duan, konunun sonuçlarının farkında olduğunu ve Çin Futbol Federasyonu'nun vereceği her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu sözlerine eklemişti.