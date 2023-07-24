Çin'de Futbol Antrenörü Hakeme Tokat Attı
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Çin'de ikinci ligdeki Liaoning Shenyang City futbol takımı antrenörü Duan Xin, lig maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme tokat attı. Duan, daha sonra başını ellerinin arasına alarak yere yığıldı.
BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de ikinci ligdeki Liaoning Shenyang City futbol takımı antrenörü Duan Xin, lig maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme tokat attı.
Pazar günü takımının Nanjing City'ye karşı oynadığı maçın ilk yarısında hakemin kararlarına itiraz eden Liaoning Shenyang City'nin antrenörü Duan, saha kenarına gelen hakem tarafından oyundan atıldı.
Duan, kendisine kırmızı kartı göstermekte olan hakemin yüzüne tokat attı.
Daha sonra başını ellerinin arasına alarak yere yığılan Duan, bir ambulansla dışarı alındı.
Pazar günü geç saatlerde bir açıklama yayımlayan Shenyang kulübü, "Duan'ın mantık dışı davranışının sonuçlarını farkettiğini ve hakemden içtenlikle özür dilediğini" savundu.
Liaoning Shenyang City, Nanjing City'ye 4-0 yenildi.
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