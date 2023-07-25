Çin'de Futbol Antrenörü Hakeme Saldırdı

Çin'de bir futbol takımı antrenörü, hakemin kararlarına itiraz ettiği için hakeme saldırdı. Antrenör, kamuoyundan özür diledi ve Çin Futbol Federasyonu'nun vereceği cezayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.