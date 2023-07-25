Çin'de Futbol Antrenörü Hakeme Saldırdı
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Çin'de bir futbol takımı antrenörü, hakemin kararlarına itiraz ettiği için hakeme saldırdı. Antrenör, kamuoyundan özür diledi ve Çin Futbol Federasyonu'nun vereceği cezayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de hakeme yönelik fiziksel saldırıda bulunan futbol takımı antrenörü kamuoyundan özür diledi.
Pazar günü takımının Nanjing City'ye karşı oynadığı maçın ilk yarısında hakemin kararlarına itiraz ettiği için kırmızı kart gören Liaoning Shenyang City'nin antrenörü Duan Xin, hakeme tokat atmıştı.
Pazartesi günü özür açıklamasında bulunan Duan, hakemin kararlarına kayıtsız şartsız itaat etmesi gerektiğini söyledi.
Duan, Shenyang kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olaydan sorumlu kişi olarak Çin futbolunun itibarını zedeledim. Yanlış yaptım" ifadelerini kullandı.
Duan, konunun sonuçlarının farkında olduğunu ve Çin Futbol Federasyonu'nun vereceği her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.