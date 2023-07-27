Üye Girişi
Haberler

Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kültürel etkinlikler başladı

Spor Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları kapsamında kültürel etkinlikler başladı. Etkinlikler arasında kültürel sergiler, fotoğraf yarışması ve kutlama partisi yer alıyor.

CHENGDU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları kapsamında Çarşamba günü Sichuan Üniversitesi Müzesi'nde bir dizi kültürel etkinlik başlatıldı.

"Gençlik Çiçeği" adı verilen bu etkinlikler arasında kültürel sergiler, bir fotoğraf yarışması ve "Gençlik Zamanı" adlı bir kutlama partisi yer alıyor.

Sporcu köyü de genç sporcular için önemli kültürel mekanlardan biri olarak hizmet verecek. Burada düzenlenecek birçok heyecan verici etkinlikte, somut olmayan kültürel miras sergilenecek ve sanat yoluyla etkileşim teşvik edilecek.

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title