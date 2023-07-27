Çin'de düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kültürel etkinlikler başladı

CHENGDU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları kapsamında Çarşamba günü Sichuan Üniversitesi Müzesi'nde bir dizi kültürel etkinlik başlatıldı.

"Gençlik Çiçeği" adı verilen bu etkinlikler arasında kültürel sergiler, bir fotoğraf yarışması ve "Gençlik Zamanı" adlı bir kutlama partisi yer alıyor.

Sporcu köyü de genç sporcular için önemli kültürel mekanlardan biri olarak hizmet verecek. Burada düzenlenecek birçok heyecan verici etkinlikte, somut olmayan kültürel miras sergilenecek ve sanat yoluyla etkileşim teşvik edilecek.