Çin'de düzenlenen Asya Oyunları'nda Bisiklet BMX Yarışı'nı Japon sporcu kazandı
Çin'in Zhejiang eyaletinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda yapılan Erkekler Bisiklet BMX Yarışı'nı Japon sporcu Nakai Asuma kazandı. Ödül törenine Taylandlı Komet Sukprasert ikinci, Filipinli sporcu Patrick Bren Coo ise üçüncü olarak katıldı.
CHUN'AN, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Chun'an kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları Erkekler Bisiklet BMX Yarışı'nın ardından düzenlenen ödül törenine katılan altın madalya sahibi Japon sporcu Nakai Asuma (ortada), gümüş madalya sahibi Taylandlı Komet Sukprasert (solda) ve bronz madalya sahibi Filipinli sporcu Patrick Bren Coo, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Hu Huhu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor