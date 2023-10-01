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Çin'de düzenlenen Asya Oyunları'nda Bisiklet BMX Yarışı'nı Japon sporcu kazandı

Çin'in Zhejiang eyaletinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda yapılan Erkekler Bisiklet BMX Yarışı'nı Japon sporcu Nakai Asuma kazandı. Ödül törenine Taylandlı Komet Sukprasert ikinci, Filipinli sporcu Patrick Bren Coo ise üçüncü olarak katıldı.