Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları başladı
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Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 18 branşta düzenleniyor. Oyunların ilk gününde Muhammed Emir Yılmaz, tekvando branşında poomsae bireysel kategoride bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.
Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları başladı.
Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 18 branşta düzenleniyor.
Oyunların ilk gününde Muhammed Emir Yılmaz, tekvando branşında poomsae bireysel kategoride bronz madalya kazandı.
Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor