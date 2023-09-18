Çin'de düzenlenen 12. Uluslararası Balıkçılık Yarışması başladı

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

3. Shengzhong Gölü'nün çeşitli görüntüleri

Çin'in Shengzhong Gölü'nde düzenlenen 12. Uluslararası Balıkçılık Yarışması'nın açılışı, Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Nanchong şehrine bağlı Nanbu ilçesinde gerçekleştirildi.

Pazar gününden itibaren dört gün sürecek olan yarışmaya 21 ülke ve bölgeden 900'ü aşkın yarışmacının katılması bekleniyor.

"Balık tutmak eğlenceli ve sağlığa faydalıdır. Shengzhong Gölü balık tutmayı sevenler için bir cennet."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)