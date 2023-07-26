Çin'de düzenlenecek 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunlarına katılacak sporcular heyecanla bekliyor

Çin'de düzenlenecek 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları yaklaşırken dünyanın çeşitli ülkelerinden yarışmalara katılacak sporcuların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Üniversite Oyunları'nda toplam 18 spor dalı yer alacak.

SES 1 (Türkçe): ÖZGE YILMAZ, Türk masa tenisçi:

"Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Daha önce birçok kez yurtdışına çıktım ama hiçbir zaman Çin'e gitmemiştim. Çin şu an dünya sıralamasında masa tenisinde çok iyi, birinci sırada ve yıllardır bu böyle devam ediyor. Bu yüzden Çin'i daha çok görmek istiyordum."

SES 2 (İngilizce): NİRAN CZUCKERMANN, İsrailli eskrimci:

"Bu organizasyonu iple çekiyorum. Çünkü daha önce katıldığım yarışlardan çok farklı bir yerde düzenleniyor. Asya hakkında, özellikle de Çin hakkında çok şey duydum. Oraya gidip dünyanın farklı yerlerinden yeni insanlarla tanışma konusunda çok istekli ve heyecanlıyım."

SES 3 (İngilizce): JANE MİRİGO, Kenyalı koşucu:

"Benim için Çin'deki yarışmaya katılacak olmak çok iyi bir his. Çünkü yarışmalar sırasında iyi insanlarla karşılaşıp bağlantı kurabileceğim. Aynı zamanda yeteneğimi gösterebileceğim bir platform. İyi bir platform."

SES 4 (İngilizce): Ugandalı badminton oyuncuları:

"Merhaba. Biz, Uganda'nın badminton takımıyız. Çin'in Chengdu kentine gideceğimiz için çok heyecanlıyız. Chengdu hayallerimizi gerçekleştiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)