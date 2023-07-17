Çin'de düzenlenecek 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları başlıyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek olan 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Çin'in spor alanındaki başarılarını ve oyunların kültürel etkileşimi derinleştireceğini belirtti.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da toplam 18 spor dalında gerçekleştirilecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Çin'in 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda küresel sporun gelişimine daha fazla katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti.

SES 1 (Türkçe): MEHMET GÜNAY, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı:

"Son yıllarda Çin'in sporda oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Gerek sporun müsabık formlarında gerekse spor teknolojilerinde, sporun bilimsel boyutlarında Çin'de oldukça başarılı çalışmalar var.

Günümüzde özellikle sosyal medyanın etkisiyle, Çin'den Yaz Oyunları hakkında bildirimler alıyoruz. Onları yakından takip ediyor ve oldukça da iyi hazırlandıklarını görüyoruz bu anlamda. Tabi ki bizi mutlu ediyor."

Çin'in spor oyunlarında farklı kültürleri bir araya getirme konusundaki geçmişteki başarılarına değinen Günay, Chengdu Üniversite Oyunları'nı kültürel etkileşimi derinleştirmek için yeni bir fırsat olarak değerlendirdi.

SES 2 (Türkçe): MEHMET GÜNAY, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı:

"Spor sadece yarışmak değil, aynı zamanda o ülkelerin tanıtımı, kültürlerinin tanıtımı, kültürler arası etkileşim için oldukça önemli.

Çin'in kültürünü tanımak, oradaki tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmek, incelemek, bununla birlikte sportif iletişimi kültürel iletişime çevirebilme fırsatı bizim için oldukça önemli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)