Çin'de Dünya Üniversite Yaz Oyunları için hazırlıklar tamam

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Shuangliu Spor Merkezi Stadyumu, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Stadyumda yeşil enerji kullanılarak tasarruf sağlandı ve karbon emisyonları azaltıldı. Oyunlar, 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde Chengdu'da gerçekleştirilecek.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Shuangliu Spor Merkezi Stadyumu, müsabakaların yapılacağı 22.900 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Stadyum, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Komplekste, müsabakalar ve ısınma egzersizleri için birer alan mevcut.

SES (Çince): LİU YUNJİA, Shuangliu Spor Merkezi Stadyumu'nda Personel:

"Stadyumda yürütülen tüm hazırlık çalışmalarında yeşil enerji ile uygun maliyet unsurları gözetildi. Stadyum, yeni yapılmadığından nispeten sınırlı alana sahip. Alandan tasarruf etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak için yenilikçi bir yaklaşımla çift yönlü elektrikli araçlar kullandık."

Toplam 18 spor dalında müsabakaların yapılacağı Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde Chengdu'da yapılacak.

1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek atletizm müsabakalarında ise toplam 50 altın madalya verilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)