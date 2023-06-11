Çin'de Dünya Üniversite Oyunlarına Geri Sayım Başladı

Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen meşale koşusuyla birlikte, Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenecek 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları için 48 günlük geri sayım başladı. Sporcuların 18 spor dalında 269 altın madalya için yarışması bekleniyor.

Çin'in başkenti Beijing'deki Peking Üniversitesi'nde düzenlenen Chengdu 2021 FISU Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nın Beijing şehrinin meşale koşusundan sonra, meşale alevini bir fenerde toplayan bir muhafız, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları meşale koşusunun Çin'in başkenti Beijing'de Cumartesi günü başlamasıyla birlikte, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenecek Oyunlar için 48 günlük geri sayım başlamış oldu.

Meşale koşusu Beijing, Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, Shenzhen, Chongqing ile Sichuan eyaletinin Yibin kentini kapsayan 5 şehirden oluşuyor.

Meşale ateşi daha sonra Chengdu'ya dönecek ve Üniversite Oyunları'nın resmi olarak başlayacağı 28 Temmuz'da ana kazanı yakacak.

Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu, 2001 yılında Beijing ve 2011 yılında Shenzhen'in ardından iki yılda bir düzenlenen Yaz Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapan üçüncü Çin ana karası şehri.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden gelen sporcuların 18 spor dalında 269 altın madalya için yarışması bekleniyor.

Çin'in başkenti Beijing'deki Peking Üniversitesi'nde düzenlenen Chengdu 2021 FISU Dünya Yaz Üniversite Oyunları meşale koşusu sırasında, meşaleyle birlikte koşan jimnastik olimpiyat şampiyonu Zou Jingyuan, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki Peking Üniversitesi'nde düzenlenen Chengdu 2021 FISU Dünya Yaz Üniversite Oyunları meşale koşusu öncesinde bir konuşma yapan masa tenisi olimpiyat şampiyonu Ding Ning, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki Peking Üniversitesi'nde düzenlenen Chengdu 2021 FISU Dünya Yaz Üniversite Oyunları meşale koşusu sırasında, meşaleyle birlikte koşan meşale taşıyıcısı Ding Ning (ortada), 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki Peking Üniversitesi'nde düzenlenen Chengdu 2021 FISU Dünya Yaz Üniversite Oyunları meşale koşusu sırasında, meşale taşıyıcıları için tezahürat yapan öğrenciler, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)