Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, IOC Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Hangzhou'da bir araya geldi. Xi, IOC'nin dünya barışını ve kalkınmasını korumada ve insanlığın birliğini teşvik etmede benzersiz bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, Çin'in sporun gelişimine önem verdiğini ve Beijing Kış Olimpiyatları'na aktif olarak katılacağını ifade etti.

HANGZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi.

Xi, bir asırdır görülmemiş değişimlerin ve Kovid-19 pandemisinin getirdiği ciddi zorluklar karşısında, IOC'nin başlangıçtaki amaçlarına sadık kaldığını ve dünya barışını ve kalkınmasını korumada ve insanlığın birliğini ve ilerlemesini teşvik etmede benzersiz bir rol oynadığını söyledi.

Xi, Çin'in sporun gelişimine her zaman büyük önem verdiğini ve uluslararası Olimpiyat işlerine aktif olarak katıldığını belirtti.

Xi, "Çin, sporun siyasallaştırılmaması ilkesini korumak için IOC ile birlikte çalışacak, Beijing Kış Olimpiyatları'nın mirasından tam olarak yararlanacak ve Olimpiyat davasını ilerletmek ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmek için yeni ve daha büyük katkılarda bulunacak" dedi.

19'uncu Asya Oyunları için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Xi, Çin hükümeti ve halkının, Asiad olarak da bilinen oyunları muhteşem bir biçimde sunma ve Olimpik hareketin gelişimine ve Asya halklarının birlik ve dostluğuna katkıda bulunma konusunda kendilerine olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi.