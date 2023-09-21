Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hangzhou'da düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak ve yabancı liderlerle ikili temaslarda bulunacak.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hangzhou'da düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, açılış törenine katılan yabancı liderler için bir karşılama resepsiyonu verecek olan Xi ayrıca ikili temaslarda bulunacak.

Açılış törenine katılacak yabancı liderler arasında Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Johari bin Abdul yer alıyor.

Brunei Sultanı'nın temsilcisi Prens Haji Sufri Bolkiah, Katar Emiri'nin temsilcisi Şeyh Joaan Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, Ürdün Prensi Faysal bin Hüseyin, Tayland Prensesi Sirivannavari ve Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov da çeşitli etkinliklere katılacak.