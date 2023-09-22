Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Xi, Asya Oyunları'nın açılışını ilan edecek ve tören canlı olarak yayınlanacak.