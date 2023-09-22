Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Xi, Asya Oyunları'nın açılışını ilan edecek ve tören canlı olarak yayınlanacak.
BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü akşam saatlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Xi, Asya Oyunları'nın açılışını ilan edecek.
Tören, Çin Medya Grubu tarafından canlı yayımlanacak ve Xinhuanet, fotoğraf ve metin olarak canlı yayın gerçekleştirecek.
Kaynak: Xinhua / Spor