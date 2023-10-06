Çin Başbakanı Li Qiang, Asya Oyunları'nın kapanış törenine katılacak
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Çin Başbakanı Li Qiang, Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın 8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kapanış törenine katılacak. Ayrıca Li, yabancı liderler onuruna bir yemek daveti verecek ve ikili temaslarda bulunacak.
BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın 8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kapanış törenine katılacak.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Li'nin ayrıca kapanış törenine katılacak yabancı liderler onuruna bir yemek daveti vereceğini ve ikili temaslarda bulunacağını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Spor