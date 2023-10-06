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Çin Başbakanı Li Qiang, Asya Oyunları'nın kapanış törenine katılacak

Çin Başbakanı Li Qiang, Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın 8 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kapanış törenine katılacak. Ayrıca Li, yabancı liderler onuruna bir yemek daveti verecek ve ikili temaslarda bulunacak.