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Çin Açık'ta Ons Jabeur ikinci turda elendi

Çin Açık'ta mücadele eden tek kadınlar dünya 7 numarası Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, ikinci turda Ukraynalı Marta Kostyuk'a mağlup olarak elendi. Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ise üst tura çıktı.