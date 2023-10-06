Çin, 19. Asya Oyunları'nın organizasyonunda üst düzey bir model sundu

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın organizasyonunda üst düzey ve sofistike bir model sunduğunu belirtti. Rajoub, Çin'in spor mirasının Filistin ile ikili ilişkileri ve uluslararası toplumla ilişkileri üzerine inşa edilebileceğini söyledi.

RAMALLAH, 6 Ekim (Xinhua) -- Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibril Rajoub, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın organizasyonunda üst düzey ve sofistike bir model sunduğunu belirtti.

Rajoub Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Dost ülke Çin, 19. Asya Oyunları'nın organizasyonu ve ev sahipliği konusunda üst düzey ve sofistike bir model sundu" dedi.

Çin'in Zhejiang eyaleti, 23 Eylül'de başlayıp 8 Ekim'e kadar sürecek ve Asya'nın dört bir yanından 12,000'den fazla sporcunun katıldığı Asya Oyunlarına ev sahipliği yapıyor.

Rajoub, "Çin'in spor mirası, gelecekte spor çerçevesinde ister Filistin ile ikili ilişkileri ister Çin'in uluslararası toplumla ilişkileri üzerine inşa edilebilir" dedi.

Yetkili, Filistinli karateci Hala Alqadi'nin bronz madalya kazanmasından gurur duyduğunu ifade etti. Bu, Filistin'in hem 2002'den bu yana Asya Oyunları'nda hem de Hangzhou Asya Oyunları'nda kazandığı ilk madalya olma özelliğini taşıyor.

Rajoub, "Alqadi'nin bronz madalya kazanması Filistin sporu için büyük bir başarı ve tüm Filistinli sporcuların müsabakalarda yer alma hırsını yansıtıyor" dedi.

Alqadi, Karate dalında yapılan Perşembe günkü müsabakada Çin Taipei'sinden rakibi Chao Jou'yu 6-3 yenerek Kadınlar Kumite 68 Kiloda bronz madalya aldı.