Çin, 16. Dünya Wushu Şampiyonası'nda 15 altın madalya kazandı

ÇEKİM ZAMANI: 20 Kasım 2023

1. Sporcuların çeşitli görüntüleri

2. Ödül töreninin çeşitli görüntüleri

6. Wushu performansından çeşitli görüntüleri

ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde Pazartesi günü sona eren 16. Dünya Wushu Şampiyonası'nda Çin 15 altın madalya ile zirveye yerleşti.

Çinli sporcular çeşitli ağırlık kategorilerinde Taolu'da yedi ve Sanda'da sekiz altın madalya kazandı.

Vietnam ve Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi 5'er altın, Vietnam üç gümüş ve üç bronz, Makao ise iki gümüş ve dört bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı.

Çin ayrıca genel madalya sıralamasında 15 madalya ile zirvede yer alırken, onu 11'er madalya ile Vietnam, Makao, Malezya ve Endonezya takip etti.

"Ülkemiz adına ABD'deki yarışmaya katıldığım için çok heyecanlıyım. Ulusal marşımızın çalındığını duymaktan ve ulusal bayrağımızın göndere çekildiğini görmekten büyük gurur duyuyorum."

"Böylesine büyük ve dünya çapında bir yarışmaya ilk kez katılıyorum. Ülkemi temsil etmekten ve şampiyonluğu kazanmaktan onur duyuyor ve gururlu hissediyorum."

"Wushu'yu seviyorum. Bu oyunu seviyorum, bu oyuna zihinsel (ve) fiziksel olarak tamamen saygı duyuyorum. Bu zorlu ve akıllıca bir oyun. Wushu'yu seviyorum."

Bir sonraki Dünya Wushu Şampiyonası 2025 yılında Brezilya'da düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri ABD'nin Fort Worth kentinden bildiriyor. (XHTV)