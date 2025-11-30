Haberler

ÇİMSA ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı Deplasmanda Yenerek Beşinci Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 90-88 mağlup ederek ligdeki beşinci galibiyetini elde etti. Maçın devresi 46-46 berabere bitti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Uğur Yüksel, Melikşah Mercan

Nesibe Aydın : Davis 23, Bone 13, Büşra Akgün, Green 28, Yağmur Kübra Önal 9, Pelin Gülçelik 2, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 10, Turner 3, Aysude Torcu

ÇİMSA ÇBK Mersin : Vanloo 20, Manolya Kurtulmuş 16, Juskaite 17, Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Büşra Akbaş 11, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, Razheva 9

1. Periyot: 15-21

Devre: 46-46

3. Periyot: 66-73

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-88 mağlup etti.

Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde ikinci yenilgisini yaşadı, ÇBK Mersin ise beşinci galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.