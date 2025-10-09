ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Ligi'nde Umana Reyer'e Yenildi
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Umana Reyer takımına 72-62 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.
Salon: Palasport Taliercio
Hakemler: Viktor Nagy (Macaristan), Ilias Karpanos (Yunanistan), Branimir Galic (Hırvatistan)
Umana Reyer: Cubaj 9, Dojkic 9, Santucci 10, Holmes 7, Dudasova 2, Charles 15, Mavunga 11, Pasa 2, Fassina 7, Nicolodi
ÇİMSA ÇBK Mersin : Manolya Kurtulmuş 4, Ayşenaz Harma 4, Juskaite 4, Burke 19, Vanloo 8, Sevgi Tonguç 2, Büşra Akbaş 7, Hayes 10, Esra Ural Topuz 4, Asena Yalçın, Sinem Ataş
1. Periyot: 23-21
Devre: 38-41
3. Periyot: 57-54
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor