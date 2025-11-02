Haberler

ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı Mağlup Etti

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 81-76 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel, Ömer Sarı

Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 8, Whitcomb, Meltem Yıldızhan 3, Milic 12, Fasoula 18, Okonkwo 22, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık 4, Toure 9

ÇİMSA ÇBK Mersin : Büşra Akbaş 8, Hayes 18, Juskaite 14, Burke 21, Esra Ural Topuz 2, Manolya Kurtulmuş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Vanloo 11

1. Periyot: 21-27

Devre: 44-51

3. Periyot: 63-62

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 81-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde ikinci yenilgisini yaşadı. ÇBK Mersin ise ikinci galibiyetini aldı.

