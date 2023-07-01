Türkiye Cimnastik Federasyonu, İstanbul'da Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde Spor Kulüpleri Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya federasyon başkan vekili, asbaşkanlar ve diğer yetkililer katıldı. İlk oturumda sunumlar yapılırken, ikinci oturumda Spor Kulüpleri Yasası hakkında bilgi verildi.

Cimnastikte Spor Kulüpleri Bilgilendirme Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, asbaşkanlar, Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın, Derviş Çatalbaş ve Mehmet Günbaş katıldı.

Toplantının ilk oturumunda Başkan Vekili İsmail Göktekin ve Asbaşkan Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın sunum yaparken, ikinci oturumda ise Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Gencer Özdemir, katılımcılara Spor Kulüpleri Yasası'yla ilgili bilgi verdi.