Cimnastikte Genç ve Büyükler Türkiye Parkur Şampiyonası Mersin'de yapıldı

Mersin'de gerçekleştirilen Cimnastik Şampiyonası'nda sporcular serbest ve hız parkurunda mücadele etti. Büyük kadınlar ve erkekler ile genç kadınlar ve erkekler kategorilerinde madalyalar dağıtıldı.

Cimnastikte Genç ve Büyükler Türkiye Parkur Şampiyonası'nın 3. etabı Mersin'de yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mersin Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, serbest ve hız parkurunda mücadele etti.

Büyük kadınlar serbest parkurda Ebrar Pakırdaş birinci, Eylül Nisa Uğuz ikinci, Esmanur Balgül üçüncü sırada yer aldı. Hız parkurunda Esmanur Balgül ve Esra Karabağ altın, Ebrar Pakırdaş bronz madalya kazandı.

Genç kadınlar serbest parkurda Benan Işıl Gürol birinci, Rümeysa Karali ikinci, Cansu Gezer üçüncü oldu. Hız parkurunda ise Rümeysa Karali altın, Sude Naz Anaç gümüş, İrem Acımış ve Fikriye Fidancı bronz madalya elde etti.

Büyük erkekler serbest parkurda Furkan Burak Saatci altın, Tuğra Tekeş gümüş, Ahmet Recep Cinkavuk bronz madalya kazandı. Hız parkurunda da Hüseyin Çelik birinci, Furkan Burak Saatci ve Mert Ali Bek ikinci oldu.

Genç erkekler serbest parkurda Yiğit Boy altın, Toprak Topuz gümüş, Metehan Topcu bronz madalya elde ederken, hız parkurunu Toprak Topuz birinci, Metehan Topcu ikinci, Yiğit Boy üçüncü sırada tamamladı.