Cimnastikte antrenör kalitesi yükseltilerek madalyada sürdürebilirlik hedefleniyor - Haberler

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye'de cimnastikte antrenör kalitesini yükselterek uluslararası arenada madalya kazanımını sürdürebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayburt Üniversitesince düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri ödül töreni için Bayburt'a gelen Çelen, AA muhabirine, Türkiye'de cimnastiğinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cimnastikte son 8 yılda büyük ivme yakalandığını belirten Çelen, "12 ilde cimnastik yapılıyordu, şu anda 81 ilde cimnastik yapılıyor. Bütün illerimizde teşkilatlandık ve il temsilcisi atamalarımız oldu. Tüm illerimizde gençlik ve spor antrenörlüklerimiz var. Üniversitelerde ders veren hocalarımız var." dedi.

Çelen, cimnastiğin Türkiye'de ciddi anlamda büyüdüğü, bunun sonucunda olimpik merkezlerin de geliştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle birçok şehirde olimpik salonlar yapılmaya başlandı. Bizim asıl gayemiz bu büyümeyi, nitelikli eğitmenlerle kaliteyi yükseltmek. Dolayısıyla TCF Akademi adı altında Türkiye Cimnastik Federasyonunun akademisini kurduk. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na arz ettik. Kendisi de çok beğendi ve bizi bu konuda destekliyor."

Suat Çelen, birçok Anadolu şehrini ziyaret ettiklerini ve antrenörler ve il temsilcileriyle görüşerek ülkede cimnastiğin gelişimi için neler yapabileceklerini konuştuklarını aktardı.

"TCF Akademi'yi çok önemsiyoruz"

TCF Akademi modeliyle antrenörlerin eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çelen, "Türk cimnastiğinin antrenörlerinin eğitim kalitesini yükselttiğimiz zaman Türkiye dünyada Rusya, Çin, Amerika gibi her zaman altın madalya alıp İstiklal Marşı'mızı okutacak bir konuma gelecek. Çünkü biz artık bu madalyaları alıyoruz ama önemli olan madalyaları sürdürebilir hale getirmek. Dolayısıyla TCF Akademi'yi çok önemsiyoruz. Eğitimi çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Çelen, ülke genelinde cimnastiğin yayılması ve gelişmesini arzu ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her şehrinde cimnastiğin yayılmasını, gelişmesini arzu ediyoruz. Çünkü cimnastik bir ülkede gelişmezse o ülkede spor gelişmez. En küçük yaşta spora başlanan bir branş. Biz adeta kendimizi bir sporcu fabrikası olarak görüyoruz. Dolayısıyla diğer branşlara sporcu verdiğimiz için çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize destekleriyle elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. O yüzden ileride inanıyorum ki cimnastik ailesinin her bir ferdi Türk cimnastiğinin gelişmesi için elinden geleni yapacaktır."