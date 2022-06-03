Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası, devam ediyor - Haberler

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde artistik, aerobik ve ritmik cimnastik branşlarında müsabakalar yapıldı.

Bireysel ve takım halinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi.

Erkeklerde artistik cimnastik branşında takım halinde yarışan Volkan Arda Hamarat, Ahmet Burak Ekici ve Altan Doğan'dan oluşan milli takım, üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmada Fransa birinci, İspanya ikinci oldu.

İtalya'nın birinci, İspanya'nın da ikinci olduğu kadınlarda da Zeynep Kurtuluş, Atiye Berra Karademir ve Beren Bay'dan oluşan ay-yıldızlı ekip üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Aerobik cimnastikte 2 altın 2 gümüş madalya

Bireysel performansların sergilendiği aerobik cimnastikte, erkeklerde Göktürk Balcı, kadınlarda Şimal Seyman ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Takım halindeki yarışlarda da Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı temsil ettiği milli takım birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Yunanistan ikinci, Cezayir de üçüncü sırada yer aldı.

Çift halinde yapılan müsabakalarda da milli takım, Okay ve Şimal'in performansıyla altın madalyaya uzanırken, Portekiz ikinci, İtalya da üçüncü oldu.

Ritmik cimnastikteki yarışmalarda ise İtalya birinci, İspanya ikinci, Yunanistan üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Organizasyon yarın artistik ve ritmik alet finalleriyle sona erecek.