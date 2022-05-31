Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek - Haberler

Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası, 2-4 Haziran'da Mersin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Mersin Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya 14 ülkeden 90 sporcu katılacak.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) faaliyet programında da yer olan şampiyonada Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.