Cimnastik: Pharaohs Kupası Elemeleri

Mısır'da düzenlenen Uluslararası Pharaohs Kupası Elemeleri'nde milli cimnastikçiler Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kahire'de gerçekleştirilen uluslararası turnuvada milli sporculardan Hatice Gökçe Emir çember aletinde 28.850 puanla 5'inci, Defne Eylül Kılıç ise top aletinde 27.350 puanla 6'ıncı olarak finale kalma başarısı gösterdi.