Eskişehir Yaz Spor Okulları ile Çocuklar Cimnastikte Öne Geçiyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde cimnastik kurslarına katılan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar, sosyal yaşantılarında ve diğer spor dallarında yaşıtlarına göre öne geçiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaz aylarına özel olarak açılan 'Yaz Spor Okulları' ile farklı branşlarda eğitimler veriliyor. Çeşitli yaş gruplarındaki yüzlerce çocuğun eğitim aldığı yaz spor okulları, gelecek yıllarda profesyonel sporcuların yetişmesinde büyük rol oynuyor. Yaz spor okullarına giderek sporla tanışan çocuklar ise yaşıtlarına göre fiziki ve zihinsel gelişim açısından avantaj sahibi oluyor.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda antrenör eşliğinde verilen cimnastik kursunda, 5 ila 11 yaş arasındaki yaklaşık 500 çocuk eğitim görüyor. Çocukların spora olan istekleri ve gelişimleri ile birlikte antrenörlerinin gözlemiyle yaz okulunun ardından kış aylarında da devam edilen eğitimlerde, geleceğin profesyonel sporcuları yetişiyor. Cimnastik dalının içinde bulunan birbirinden farklı alanlarda eğitim gören genç sporcular, katıldıkları yarışmalarla kendilerini gösterme fırsatı yakalıyor.

"Cimnastik yapan çocuklar diğer spor dallarında da her zaman önde oluyor"

Cimnastik yaparak spor hayatına başlayan çocukların yaşıtlarına göre farklı spor dallarında ön plana çıkabildiğini belirten Cimnastik Antrenörü Ayten Caak, "Yaz spor okullarında toplamda 500 sporcu var. Kız ve erkek karışık gruplar olmak üzere temel cimnastik derslerimiz, performans gruplarımız ve elit sporcularımızla yaptığımız çalışmalara devam etmekteyiz. Dönem boyunca toplam bine yakın sporcu kaydımız var. Sporcu yaş aralığımız ise 5 ila 11 arasında değişiyor. Başlangıçta temel cimnastik eğitimi veriyoruz. İlerleyen zamanlarda gelişim durumuna da bağlı olarak daha üst gruplara yönlendirmeler yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı bir dala yönelse bile jimnastiğe başlayan bir çocuk her zaman önde oluyor" dedi.

"Antrenmanlarla sporcularımızı yarışmalara hazırlıyoruz"

Düzenli şekilde yapılan antrenmanlarla çocukların yarışmalara hazırlandığını ve kendilerini gösterme fırsatı bulduğunu belirten Caak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz okulunda eğitimlerimiz 3 ay oluyor, kış okulunda ise bu süre artıyor. Çocuğun ilgisine göre devam ettiriyoruz. Yetenekli ve kendini geliştiren sporcularda ileri performans gruplarında çalışmalara devam ediyoruz. Elit sporcularımız var, her sene bölgeler arası yarışmalara katılıyoruz. Kendini geliştiren öğrencilerle farklı çalışmalar yaparak onları yarışmalara hazırlıyoruz. Daha iyi performans sergiliyorlar, ders saatlerimizi uzun tutuyoruz. Daha çok sporcu buraya geliyor, daha fazla antrenman yapıyor ve derslerimize başarı odaklı devam ediyoruz. Spor bilinci öncelikle ailede olmalı ve çocuğa kazandırılmalı. Okul öncesi çocukluk döneminde gelişime de bağlı olarak; çocukların hareketliliğini daha artırıcı antrenmanlara, değişik spor dallarını kapsayan etkinliklere katılmalarını öneriyoruz." - ESKİŞEHİR