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KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Milli Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

AA - Ufuk Ertop - Spor
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KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Milli Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

Kırklareli'nde kampa giren Hokey A Milli Takımı, 6-9 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Kırklareli'nde kampa giren Hokey A Milli Takımı, 6-9 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Kentteki çim hokeyi tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliler, 6-9 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek şampiyonada, birincilik hedefleri için antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, 17 ülkenin katılacağı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek 35 kişilik bir ekiple çalıştıklarını kaydetti.

Çok heyecanlı ve iddialı olduklarını anlatan Cengiz, "İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ülkemize kupa ve kupalarla dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız şu anda çok yoğun geçiyor." dedi.

Cengiz, 24-30 Temmuz tarihlerinde de 21 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı'nın Çekya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılacaklarını sözlerine ekledi.

Milliler şampiyonada başarılı olacaklarına inanıyor

Milli takım oyuncularından Müslüm Elagöz de ay-yıldızlı formayı giymekten ve Türkiye'yi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

Şampiyonaya hazırlandıklarını belirten Elagöz, son günlerde antrenmanlara ağırlık verdiklerini kaydetti.

İbrahim Şamil Köşker de Avrupa şampiyonu olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AA / Ufuk Ertop - Spor

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