Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılacak

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde düzenlenecek.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26-29 Mayıs tarihlerinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2'nin Kırklareli'nde düzenleneceği ifade edildi.

Şampiyonaya Türkiye, Norveç, Finlandiya, Malta, Hollanda, Slovenya, Lüksemburg ve İsviçre'den ekiplerin katılacağı aktarıldı. - KIRKLARELİ