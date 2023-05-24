Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılacak

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılacak

Spor Haberleri

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde düzenlenecek.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde düzenlenecek.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 26-29 Mayıs tarihlerinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2'nin Kırklareli'nde düzenleneceği ifade edildi.

Şampiyonaya Türkiye, Norveç, Finlandiya, Malta, Hollanda, Slovenya, Lüksemburg ve İsviçre'den ekiplerin katılacağı aktarıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çocuk İzleme Merkezi Kırklareli Gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title