Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 sona erdi - Haberler

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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 sona erdi

Kırklareli'nde düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 sona erdi.

Kırklareli'nde düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 sona erdi. Şampiyonada Türkiye ve Malta Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2'ye yükseldi.

Kırklareli'nde 3 Haziran'da başlayan Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 sona erdi. Şampiyonanın son günü ilk karşılaşmasında Finlandiya temsilcisi HC Kilppari ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşı karşıya geldi. Finlandiya temsilcisi sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İkinci karşılaşmada ise Malta temsilcisi Qormi Daikin HC, Macaristan'ın Epiftok HC takımı ile karşılaştı. Mücadelede Malta temsilcisi Qormi Daikin HC, rakibi Macaristan temsilcisi Epiftok HC 2-1 mağlup etti.

Son karşılaşmada Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Norveç takımı Kringsja Sports Klubb mücadele etti. Mücadelede Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma SK, Norveç takımı Kringsja Sports Klubb'ı 4-2 mağlup etti.

Şampiyonada Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Malta temsilcisi Qormi Daikin HC Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2'ye yükseldi.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2'ye yükselen takımlara madalya ve kupa töreni yapıldı. Törene Kırklareli Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu katıldı.

Turnuvada şampiyon oldukları için mutlu olduğunu belirten Nizip Zeugma Spor Kulübü Antrenörü Mahmut Yunus Cengiz, "Kırklareli'nde ev sahipliğinde yaptığımız Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası gelmek için geçen yıl Gaziantep'te yapılan Süper Ligde 2. Olduğumuz için bu şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Geldiğimiz bu turnuvaya aylarca çalıştık, kamp yaptık, emek verdik ve bunun sonucunda da şampiyon olayı hak ettik. Gelecek yılda inşallah ülkemizi yine Avrupa da temsil edeceğiz. Gelecek yıl da inşallah ülkemizi yine Avrupa'da temsil edeceğiz. Bu şampiyonayı birincilikle tamamladığımız için Challenge 2'de temsil etmeye hak kazandık. Gelecek yıl yine ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. İnşallah yine ev sahipliğini biz istiyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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