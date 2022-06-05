Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Haberler

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
AA - Özgün Tiran - Spor
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Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi.
Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi.
Çim hokeyi sahasında düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Finlandiya ekibi HC Kilppari karşılaştı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Nizip Zeugma Spor Kulübü, sahadan 9-0 galip ayrıldı.
Günün ilk maçında ise Macaristan'ın Epitok HC takımı ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşılaştı.
Müsabaka, 3-3 sonuçlandı.
Karşılaşmaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da takip etti.
Organizasyon, yarın sona erecek.
AA / Özgün Tiran - Spor