Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Haberler

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi. Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi. Çim hokeyi sahasında düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Finlandiya ekibi HC Kilppari karşılaştı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Nizip Zeugma Spor Kulübü, sahadan 9-0 galip ayrıldı. Günün ilk maçında ise Macaristan'ın Epitok HC takımı ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşılaştı. Müsabaka, 3-3 sonuçlandı. Karşılaşmaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da takip etti. Organizasyon, yarın sona erecek. AA / Özgün Tiran - Spor Spor Güncel Haberler

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