Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Haberler

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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3

AA - Özgün Tiran - Spor
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Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi.

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi.

Çim hokeyi sahasında düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Finlandiya ekibi HC Kilppari karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Nizip Zeugma Spor Kulübü, sahadan 9-0 galip ayrıldı.

Günün ilk maçında ise Macaristan'ın Epitok HC takımı ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşılaştı.

Müsabaka, 3-3 sonuçlandı.

Karşılaşmaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da takip etti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

AA / Özgün Tiran - Spor

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