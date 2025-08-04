Cilo Reşko Dağı'nda Doğa ve Dağcılık Tutkunları Zirveye Ulaştı

Cilo Reşko Dağı'nda Doğa ve Dağcılık Tutkunları Zirveye Ulaştı
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Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi Cilo Reşko Dağı, Ankara'dan gelen doğa severleri ağırladı. Deneyimli dağcı Süleyman Demirci liderliğindeki ekip, tırmanış ve kamp etkinliğiyle önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi olan Cilo Reşko Dağı, hafta sonu Ankara'dan gelen doğa ve dağcılık tutkunlarını ağırladı.

Ankara Kutup Yıldızı Kulübü üyeleri, liderliğini deneyimli dağcı Süleyman Demirci'nin yaptığı 8 kişilik ekiple Reşko zirvesine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. İki gün süren kamp ve tırmanış etkinliği, yüksek irtifada doğayla iç içe geçen unutulmaz bir yolculuğun ardından ekip kamp kurarak gece yürüyüşleri yaptı. Dağcılık tekniklerine uygun şekilde hazırlanan ekip, Cilo'nun güzellikleri eşliğinde hem doğayla bütünleşti hem de fiziksel sınırlarını zorladı.

Etkinlik süresince çekilen fotoğraflar ve videolar, bu özel yolculuğun hem görsel arşivini oluşturdu hem de dağcılık camiasında yankı uyandırdı.

Süleyman Demirci, "Bu sadece bir zirve değil, aynı zamanda sabır, dayanışma ve doğaya duyulan saygının ifadesiydi. Cilo, Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri" dedi.

Zirveye ulaşan ekip, hem coğrafi hem ruhsal olarak Türkiye'nin çatısına dokundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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