Cilic, Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi - Haberler

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Cilic, Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Cilic, Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ( Roland Garros ) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Cilic ile Rublev karşı karşıya geldi. Cilic, 4 saat 10 dakika süren maçı 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle kazandı.

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2014 ABD Açık'ta elde eden 33 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'da ilk kez son 4 isim arasına girdi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Roland Garros Marin Cilic Fransa Tenis Spor Haberler

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