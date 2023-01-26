Çilek reçeli sonu oldu! Pique'nin ihanetini Sherlock değil Shakira buldu

Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabında bulduğu yarısı yenmiş bir reçel sayesinde ortaya çıktı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelendi. İspanyol basınındaki iddiaya göre, o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 'ihanet' iddialarının ardından yollarını ayırmış eski futbolcu, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta çıkan yeni şarkısında eski aşkına Rolex-Casio saatleriyle göndermede bulunan Shakira'ya, Pique'den cevap gecikmemişti. İkilinin atışması devam ederken, Shakira'dan kayınvalidesine yönelik bir hamle daha geldi. Shakira'nın aldatıldığını evindeki reçel sayesinde anladığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

ÇİLEK REÇELİ YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI!

Aldatıldığını düşünen Shakira, buzdolabındaki çilek reçeli kavanozunu görünce bir terslik olduğunu anladı. Buzdolabını açan güzel şarkıcı, çilek reçeli kavanozunu görünce evde bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi. Bu ipucunun izini süren Shakira da sonunda acı gerçekle yüzleşti.

SHAKİRA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu. Fakat evdeki izleri takip edip ulaştığı gerçek, yani Gerard Pique'nin birlikte yaşadıkları eve başka bir kadını götürmüş olması ona gelen asıl darbeydi. Önce online görüşme ardından reçel kavanozu derken artık Pique'nin yasak aşkı saklanır olmaktan çıktı.

KİM O GENÇ KADIN?

35 yaşındaki Gerard Pique, 2021 yılında sevgilisi Shakira ve çocukları Sacha ile Milan şehir dışındayken, online olarak bir görüşmeye katıldı. O bilgisayarının kamerasına doğru dönüp konuşurken arka planda olup biten bir şey o görüşmeye katılanların dikkatini çekti. Pique'nin arkasından genç bir kadın zaman zaman görüntüye girip çıkıyordu. İşin ilginç yanı o kadın Shakira değildi. Çünkü Shakira'nın, o sırada iki oğluyla birlikte Barcelona dışında olduğu biliniyordu. Peki o görüşme sırasında Gerard Pique'nin yanında olan genç kadın kimdi?