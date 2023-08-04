Çıldır Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Çıldır Kaymakamlığı öncülüğünde, Çıldır İlçe Müftülüğü ile Çıldır İlçe Spor Müdürlüğü koordinesinde ve ve Çıldır Belediyesinin destekleriyle Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik planlanan "Yüzme Etkinliği" düzenlendi.

Çıldır Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Yaz Kur'an Kursu öğrencileri öğreticileri rehberliğinde Ardahan'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kapalı yüzme havuzunda yüzme etkinliğine katıldılar.

Konu ile ilgili bilgi veren Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan; "İlçe Müftülüğü olarak, camilerimizdeki Yaz Kur'an Kurslarında, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğretmenin yanında, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de zaman zaman öğrencilerimizi bir araya getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle öğrencilerimiz günün yorgunluğunu atmayla birlikte, yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerle beyinlerini, sportif faaliyetlerle de vücutlarını dinlendirmiş oluyorlar. Bu tip etkinlikler öğrencilerin memnuniyeti ile derslerdeki motivasyonlarının artmasına vesile olmaktadır. Daha sıkı kaynaşmalarını sağlamaktadır. Velilerimizi de ayrıca memnun etmektedir. Bu gün gerçekleştirdiğimiz yüzme etkinliğine katkı sağlayan Çıldır Kaymakamlığımıza, Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve Çıldır Belediyesine teşekkür ederim." ifadelerinde kullandı. - ARDAHAN