- Cihat Arslan: "Ligden düşmüş olsak bile mücadelemiz devam edecek"

MALATYA - Yeni Malatya spor, Konya spor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Cihat Arslan, ligden düşmüş olsalar bile mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Yeni Malatya spor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında oynayacağı Konya spor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Arslan, ligden düşmüş olsalar bile mücadelelerinin rakiplerini ilgilendirdiğini ifade ederek, "Konya spor ile Fenerbahçe'nin çok önemli bir yarışı var. Biz de spor ahlakı gereği önemli bir maç olarak görüyoruz. Eksiklerimiz ve kongre sürecine rağmen takımla ayakta kalmaya devam ediyoruz. Genç oyuncularımızın takıma katılım süreci devam ediyor. Bugün yine 17 yaş altı takımdan iki arkadaşımızı antrenmana çıkardık. Gelecek yılın hazırlıklarını yaparken, aynı zamanda mücadelemize de devam ediyoruz. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz ama bu yıl bir oylama yapılsa ben oyumu yılın takımı olarak Konyaspor'a verir, yılın teknik adamı olarak da İlhan Palut hocayı gösterirdim. Çünkü Ahmet Çalık kardeşimizi kaybettik, hem futbol camiası hem Konyaspor kaybetti. Çok önemli bir kayıptı. Konyaspor travmadan çıkıp yarışın içinde olabildiyse, bu çok değerli. Bu nedenle onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz de kendi mücadelemizi verip, ligin sonuna kadar birkaç maç kazanmak istiyoruz. Devamlı mağlubiyet, kaçan goller... Bunu sonlandırmak için sahada olacağız" diye konuştu.