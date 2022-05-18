Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi - Haberler

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Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cihangirspor Süper Amatör Lig'e yükseldi

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

ADANA (İHA) - Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Adana'da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, Play-Off karşılaşmalarında Yüreğir Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Cihangirspor Başkanı Cihangir Korkmaz, "Her maça aynı istekle hazırlandık. Play-Off maçını da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıktık. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım. Ekim ayında başlayacak lige hazırlıklarımız başladı" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Play Off, Cihangir, Adana, Spor, Haberler

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