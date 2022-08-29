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Cihangirspor, şampiyonluk turuna çıktı

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Cihangirspor, şampiyonluk turuna çıktı

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükselmesinin ardından şampiyonluk turuna çıktı.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz'ın başkanlığını yaptığı Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükselmesinin ardından şampiyonluk turuna çıktı.

Adana'da Birinci Amatör Ligde mücadele eden Cihangirspor, PlayOff karşılaşmalarında Yüreğir Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligi tamamlayan Cihangirspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Başkan Cihangir Korkmaz ve yönetim kurulu, şampiyonluk turuna çıktı. Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolünü ziyaret eden Cihangirspor, protokol üyelerine forma hediye etti.

Yeni sezon öncesi konuşan Cihangir Korkmaz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu hedef doğrultusunda mücadele edeceklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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