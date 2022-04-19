Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Play-Off sınavında

BÖLGESEL Amatör Lig'de gruplarını lider tamamlayıp isimlerini Play-Off'ta bölge finallerine yazdıran Çiğli Belediyespor ile Efeler 09 Futbol Kulübü, yarın rakip olacak. Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. 3 takımla tek devreli lig usulüne göre oynanan bölge finallerinde ilk sırayı elde edecek takımın adını 3'üncü Lig'e yazdıracağı gruptaki ilk maçında Belediye Bolvadin Termal Spor'a 2-0 yenilen İzmir ekibi Çiğli Belediyespor, Aydın temsilcisi Efeler önünde son kozunu oynayacak. Efeler 09 ise Çiğli engelini aşıp cuma günü Bolvadin'le aynı statta 3'üncü Lig için grup finaline çıkmayı hedefleyecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor