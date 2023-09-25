Çiftlikköylü sporcu dartta Türkiye üçüncüsü oldu

Didem Eliaçık'ın antrenörlüğünü yaptığı Çiftlikköy Belediyespor Dart Takımı, Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'na katıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Çiftlikköy Belediyespor Dartçısı Ahmet Eymen Tepe, Genç Erkekler Kategorisi'nde bronz madalyayı kazanarak, Türkiye üçüncülüğünü Çiftlikköy'e getiren isim oldu. Genç Ahmet'in dart sporunda daha iyi yerlere geleceğini dile getiren Çiftlikköy Belediyespor Dart Takımı Antrenörü Didem Eliaçık, "Tüm sporcularımız turnuvada iyi mücadele verdiler. Dart sporunu yaygınlaştırmak ve bu sporda Çiftlikköy'ü başarıya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dart takımının Çiftlikköy Belediyesporumuzun çatısı altında kurulmasına destek veren, bizlere ve sporun her dalına desteğini esirgemeyen değerli Çiftlikköy Belediye Başkanımız Ali Murat Silpagar'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah madalyalarımızın devamı gelecek" diye konuştu. - YALOVA